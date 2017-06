Ligue 1, nuovo bolide per Balotelli: ecco un'Alfa Giulia da 81.000 euro

Nel corso degli anni Mario Balotelli ha posseduto una Ferrari 458 Italia, una Nissan Gt-R, due Audi R8 e una Bentley Continental GT mimetica (con questi ultimi due modelli ha anche avuto incidenti ai tempi del Manchester City e del Milan).



La sua passione per i bolidi sportivi è dunque cosa nota, ecco perché non stupisce il suo ultimo acquisto: un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio da 81.000 euro, berlina al top della gamma del marchio italiano con cambio automatico a 8 rapporti, 510 cavalli e 307 chilometri orari di velocità. SuperMario è andato sul classico nella scelta per il colore, che è il rosso Alfa, come si vede dalla foto scattata nell'autosalone francese.