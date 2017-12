Ligue 1: Nizza umiliato 5-0 dal Lione, bene il Marsiglia

Figuraccia del Nizza nella 14.a giornata di Ligue 1. I rossoneri di Balotelli (sostituito al 69') vengono umiliati 5-0 dal Lione all'Allianz Riviera e adesso occupano il terzultimo posto in classifica in compagnia di Strasburgo e Angers. La squadra di Genesio sblocca il match in contropiede dopo soli 5' con il destro di Depay, servito splendidamente da Cornet. Il numero 27 sale in cattedra al 20' e raddoppia grazie a uno splendido inserimento prima del tris siglato 7' più tardi da Diaz, abile ad approfittare delle praterie lasciate libere dagli avversari. Al 38' Depay firma la sua personale doppietta (destro preciso) e nella ripresa, dopo il rosso a Marlon per doppia ammonizione, Maolida chiude i conti (sinistro ravvicinato).



Sorride invece il Marsiglia di Garcia che piega 1-0 il Guingamp e sale a quota 28 (quarta posizione) staccando il Nantes, ora a -5. Il match del Velodrome viene deciso dalla rete di Thauvin al 31': l'esterno infila di sinistro Johnsson al termine di una splendida serpentina.