Ligue 1, Nizza-Strasburgo 1-2: rossoneri sempre più in crisi

Terza sconfitta consecutiva, quarta partita senza vittoria, zona retrocessione a un punto: nonostante il buon inizio stagione di Balotelli, oggi non disponibile per un problema al polpaccio, il Nizza naviga in cattive acque dopo il ko casalingo contro lo Strasburgo. Col senno di poi, guardando la classifica, si può parlare di uno scontro-salvezza anche se la qualità della squadra rossonera meriterebbe posizioni più prestigiose.



Lo Strasburgo passa all'Allianz Riviera 2-1 con la doppietta (23' e 49') di Da Costa e resiste l'ultima mezz'ora nonostante l'espulsione di Seka che porta al rigore di Lees Melou e l'ingresso in campo di Sneijder. Il Nizza rimane quattordicesimo a quota 10 punti, dietro ci sono quattro squadre a 9 tra cui proprio lo Strasburgo.



Tutto facile, invece, per il Lione: pokerissimo esterno sul campo del Troyes nel nome di Memphis Depay. Traore apre le marcature e Diaz le chiude ma in mezzo c'è la grande tripletta dell'olandese (due gol in fotocopia con destro a giro sul secondo palo e un rigore), l'Olympique sale quarto in classifica dietro al Nantes di Ranieri.