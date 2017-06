Ligue 1, Nizza-St. Etienne 1-0, Cyprien gol. Vola il Marsiglia

Se vi siete persi il gol di Wylan Cyprien, andatelo a riguardare: è un destro pazzesco all'incrocio che al 7' ha sbloccato Nizza-St. Etienne e di fatto l'ha decisa. Proprio così, i rossoneri dimenticano il tonfo col Monaco e provano a ripartire con un successo importante (1-0), ottenuto grazie a una prodezza di questo giovane centrocampista che già piace a mezza Europa. Quella ai "Verts" è la sesta rete in campionato, non male per uno che di mestiere fa il centrocampista.



Per l'occasione Lucien Favre ha rinunciato ad altre prodezze, quelle di Mario Balotelli. L'attaccante italiano è entrato solo all'82' e si è reso pericoloso con un destro nel finale, utile a far capire al suo allenatore che farlo riposare non è la scelta giusta. Favre, comunque, non ha avuto bisogno di lui: dopo il gol, di fatto, la sua squadra si è limitata a gestire il vantaggio e non ha mai rischiato, così ha raggiunto di nuovo il Psg al secondo posto, restando a -3 dal Monaco capolista. Il campionato non è chiuso.



Al quarto posto si conferma il Lione che travolge 4-0 il Nancy. Vanno a segno Valbuena, Fekir, Lacazette e Depay. Sale anche il Marsiglia. La squadra di Garcia regola 2-0 il Guingamp grazie ai gol di Gomis e Payet. Non sbaglia in casa il Metz, che batte 2-1 il Digione. Finiscono in parità Lorient-Tolosa (1-1) e Angers-Rennes (0-0).