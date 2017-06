Ligue 1: Nizza solo pari, tris Marsiglia

Il Marsiglia trova la seconda vittoria consecutiva che riporta il sereno dopo l'1-5 contro il Psg di due settimane e consente a Garcia di prendersi il quinto posto momentaneo davanti al Bordeaux: nel posticipo della ventinovesima giornata di Ligue 1, l'Oympique vince 3-0 al Vélodrome contro l'Angers. Tutto facile per i padroni di casa che dopo venti minuti sono già due volte avanti prima con la punizione di Thauvin, poi con il contropiede di Cabella. Nella ripresa ancora Thauvin arrotonda il risultato.



Il Nizza recupera solo a metà in casa contro il Caen, non trova la quarta vittoria consecutiva e spreca la possibilità di agganciare il Monaco capolista. Nonostante gli ospiti abbiano la metà dei punti in classifica rispetto ai rossoneri, piazzano l'uno-due micidiale che sembra condannare il Nizza: al 36' apre Santini, in apertura di ripresa il raddoppio di Karamoh.



Ci pensa Balotelli, schierato titolare da Favre, a riaprire la partita segnando il più facile dei gol (decimo stagionale in Ligue 1, era a secco dal 29 gennaio) su assist di Dante, Donis fa 2-2 al 77' ma i padroni di casa poi non completano la rimonta arrivando a quota 63, superando momentaneamente il Psg ma rimanendo a due distanze dalla vetta.