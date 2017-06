Ligue 1, Nizza-Psg 3-1: Balo consegna il titolo al Monaco

Il Psg crolla a Nizza e con ogni probabilità dice addio al sogno di ri-vincere la Ligue 1. All'Allianz Riviera i parigini vanno sotto nel primo tempo puniti da una magia di Balotelli, nella ripresa Ricardo si inventa un gol alla Del Piero e raddoppia. La reazione della squadra di Emery porta la firma di Marquinhos, ma la rimonta non riesce e nel finale al Psg saltano i nervi: espulsi Thiago Motta e Di Maria, in mezzo arriva il terzo gol di Donis, che forse chiude il campionato. Il Monaco è primo con tre punti di vantaggio e una gara in meno.

Partita equilibratissima nella prima metà del primo tempo, con il Nizza che lotta col coltello tra i denti e concede pochissimo agli ospiti, pericolosi solo con un colpo di testa di Cavani prima che Balotelli dall'altra parte rispondesse impattando male al volo col destro e mettendo alto l'assist di Seri. Per SuperMario sono solo le prove generali per il gol (una vera e propria perla), che arriva poco prima della mezz'ora al termine di una grande azione personale (14esimo gol in campionato, il 12esimo in casa). La rete subita taglia un po' le gambe al Psg, che non riesce a trovare la reazione giusta e rischia anche di subire il 2-0, ma viene graziato da Souquet. Il primo tempo si chiude con un tiraggio di Thiago Motta, che dipinge bene la prima metà di gara del centrocampista italiano.

La ripresa si apre con il Psg che tiene il baricentro alto alla ricerca del pareggio, ma dopo tre minuti Verratti perde un brutto pallone e scatena il contropiede di Belhanda, concluso con un fantastico sinistro a giro da Ricardo, che trova l'incrocio e fa 2-0 mandando in delirio l'Allianz Riviera. La reazione dei parigini è veemente, Cavani ci prova di testa e trova la grande risposta di Cardinale, poco dopo Draxler entra durissimo e viene graziato dall'arbitro, che gli mostra solo il giallo. La partita è nervosa (lite prolungata tra Balotelli e Cavani in italiano...), il Psg sente che il titolo gli sta scivolando di mano: a suonare la carica ci pensa capitan Thiago Silva, che svetta da corner e serve l'ex Roma Marquinhos per il 2-1 che riaccende le speranze. Il gol subito spaventa il Nizza, che abbassa il baricentro e si fa schiacciare dalla foga del Psg: Cardinale salva due volte i suoi su Draxler e Thiago Silva, poi ci prova anche Lucas, ma la difesa rossonera regge e al Psg saltano i nervi.

Nel finale espulsi prima un disastroso Thiago Motta per una testata a Baysse a palla lontana e poi Di Maria per un'altra follia ai danni di Souquet. Nel recupero arriva il 3-1 di Donis che chiude definitivamente i conti e forse anche il campionato. Monaco a +3 con una gara da recuperare.