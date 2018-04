Ligue 1, Nizza-Psg 1-2: Dani Alves decisivo

Lo spavento dura solo quattro minuti poi il Paris Saint Germain ritorna nei binari anche se trova la vittoria solo nel finale: la capolista della Ligue 1 batte 2-1 il Nizza in trasferta e porta a diciassette i punti di vantaggio sul Monaco (che ha una gara da recuperare). I rossoneri, con Balotelli in campo per novanta minuti, passano in vantaggio con Saint-Maximin ben lanciato in profondità da Plea ma Di Maria, tunnel a Dante annesso, ci mette pochissimo a trovare il pari. Serve un guizzo di Dani Alves (inserimento perso completamente da Sarr) a otto minuti dalla fine per ribaltare il risultato e regalare i tre punti a Emery.



Il Lione trova una vittoria incredibile contro il Marsiglia nello scontro diretto per il terzo posto, al Vélodrome finisce 2-3 in una gara divertentissima. I padroni di casa passano alla mezz'ora con la rete "rossonerazzurra" dell'ex Inter Rolando imbeccato dall'ex Milan Rami. Peccato che lo stesso duo la combini grossa nel finale di tempo, il portoghese si fa superare da Traoré che poi mette in mezzo e, dopo un paio di rimpalli, il pallone sbatte su Rami che infila Mandanda. Il portiere del Marsiglia deve poi arrendersi anche ad Aouar che piazza un bel destro dal limite, Mitroglou fa 2-2 ma Depay all'ultimo si inventa la rete del definitivo sorpasso portando il Lione a soli due punti dalla terza piazza.



Pareggio esterno per il Nantes di Claudio Ranieri: il Metz passa - di coscia - con Roux ma Rangier trova subito l'1-1. I canarini gialli non riescono nel sorpesso nella ripresa e, a 44 punti, si vedono superati al quinto posto dal Rennes a 45 punti. Il Saint Etienne batte 2-0 il Guingamp con le reti di Subotic e Cabella e sale al nono posto.