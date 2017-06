Ligue 1, Nizza-Montpellier 2-1: eroe Le Bihan

Senza Plea (infortunato), senza Balotelli (squalificato), il Nizza trova l'uomo della provvidenza in Mickael Le Bihan: il centrocampista francese rientra in campo 17 mesi dopo la frattura alla tibia e trova una doppietta fondamentale per rimontare il Montpellier e agganciare il Monaco in vetta alla Ligue 1. Nell'anticipo della ventisettesima giornata del campionato francese rossoneri subito sotto: il pasticcio della retroguardia lascia Mounie solo contro Cardinale che non fallisce il vantaggio per gli ospiti.



Il Nizza prova subito la reazione ma sia Donis che Belhanda falliscono due buone chance. Dopo un'altra bella occasione di Cyprien, tiro a giro uscito di poco, Favre trova la soluzione vincente dalla panchina inserendo Le Bihan al posto di Donis. Il 27enne, al rientro dopo il grave infortunio di settembrw 2015, timbra due volte il cartellino tra il 68' e l'85'. Nel finale brividi con il palo di Boudebouz direttamente su punizione ma il Nizza tiene il 2-1 e si prende tre punti fondamentali - terza vittoria nelle ultime quattro - per inseguire ancora il sogno scudetto.