Ligue 1, Nizza imbattibile: poker e fuga in vetta

Ligue 1 sempre più nel segno del Nizza, i rossoneri battono 4-1 il Nantes all'Allianz Riviera e volano a 29 punti in classifica, sei in più delle prime inseguitrici, Monaco e Paris Saint Germain. C'è anche la firma di Balotelli (che dopo il gol, il 7° in sette partite, si inchina) nel successo di Favre, ma è Cyprien l'eroe di giornata con la doppietta tra il 9° e il 65° minuto. Il quarto gol del Nizza è di Plea mentre Sala rende meno amaro il risultato per il Nantes.



Il Paris Saint Germain rimane distante sei punti nonostante la vittoria in trasferta contro il Lille. Allo stadio Pierre Mauroy finisce 1-0 in favore degli uomini di Unai Emery e l'uomo del match è sempre lui: Edinson Cavani. L'uruguaiano sblocca la gara al 65' sfruttando l'assist di Di Maria e soprattutto l'errore di Civelli e realizza il suo quattordicesimo gol in stagione (il decimo in Ligue 1). A pari punti con i parigini anche il Monaco, che viene fermato sull'1-1 sul campo del St. Etienne (Perrin risponde a Glik).

Altro pareggio senza reti dopo quello del Parco dei Principi per Rudi Garcia, alla seconda partita sulla panchina del Marsiglia. Allo stadio Velodrome la squadra dell'ex tecnico giallorosso gioca meglio del Bordeaux, ma non riesce mai a sfondare. Con questo punto Gomis e compagni salgono a quota 14 punti, a due lunghezze dal Bordeaux e lontanissimi dal Nizza capolista.

Nelle altre gare bene il Rennes che stende il Metz grazie a Said e sale quarto, pareggio senza reti tra Bastia e Dijon, 2-2 del Montpellier sul campo del Lorient e successi casalinghi per Guingamp (1-0 sull'Angers) e Nancy (2-0 al Caen). Successo anche per il Lione, che sbanca il campo del Tolosa grazie a una prova maiuscola di Lacazette. L'attaccante francese sblocca su rigore al quarto d'ora, la squadra di casa pareggia a metà della prima frazione con Jullien, ma poi nella ripresa è ancora Lacazette a chiudere i conti. Il Tolosa resta fermo a quota 18, mentre gli avversari della Juventus in Champions League salgono a 15 punti.