Ligue 1, Nizza-Guingamp 3-1: Balotelli gol, Favre torna a vincere

Primo successo dell'anno per il Nizza: la squadra di Lucien Favre batte 3-1 il Guingamp e va temporaneamente al comando della Ligue 1, in attesa del posticipo tra Psg e Monaco. Torna a sorridere e a segnare anche Mario Balotelli, a secco dalla doppietta al Dijon del 18 dicembre: l'attaccante italiano mette la parola fine alla sua astinenza e alla partita, realizzando il 3-1 nel finale. Facile il suo tocco a battere il portiere in uscita sull'assist filtrante di Souquet, poi Balo si è preso anche gli applausi del pubblico al momento della sostituzione in pieno recupero. La partita si è messa subito bene per il Nizza con Plea che sbloccava il risultato all'11'. Al 38' il raddoppio di Seri, poi a rendere la vita complicata ai rossoneri ci ha pensato Briand riaprendo il match al 63'. Un po' di sofferenza, poi ci ha pensato Balo. E il Nizza per ora si gode la vetta dopo tre pareggi di fila.



Esulta anche il Saint Etienne che passa 3-0 sul campo del Tolosa. Vanno a segno Roux su rigore al 9', Monnet-Paquet al 55' e ancora Roux, sempre su rigore, al 67'. I padroni di casa hanno giocato in 10 dal 47' per l'espulsione di Somalia.