Ligue 1, Nizza-Angers 2-2, Balotelli avvia la rimonta

Un Balotelli ancora ad alti livelli non basta al Nizza per dare continuità al momento positivo e la striscia di tre vittorie di fila tra campionato ed Europa League si interrompe. Arriva solo un pareggio, infatti, nella gara interna contro l'Angers, che pure era reduce da tre punti nelle ultime 4 partite: al Riviera finisce 2-2 e per i rossoneri i rimpianti sono tanti, nonostante l'andamento del match.



Il Nizza, infatti, è andato presto sotto dopo aver sfiorato per primo il gol con una traversa di Souquet, frutto di un cross sbagliato. Al 12' Pavlovic ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Fulgini. Al 34', poi, l'Angers ha raddoppiato in contropiede con Ekambi imbeccato da Andreu. Poco dopo un mani in area ha consentito a Balotelli di segnare su rigore il 15esimo gol in 15 gare giocate al Riviera. Ma è nella ripresa che il Nizza ha spinto sull'acceleratore: l'attaccante italiano ha sfiorato un paio di volte il gol, poi dopo l'autorete di Traoré, Le Marchand, Plea e Dante sono andati vicinissimo alla rete del 3-2.