Ligue 1, Nizza, 2-2 in rimonta col Rennes. Garcia cade contro Conceicao

Nella 25.ma giornata di Ligue 1 il Nizza compie una grande rimonta (2-2) sul campo del Rennes ma vede allontanarsi Monaco e Psg in classifica. La squadra di Fevre, priva di Balotelli, va sotto al 7': Amalfitano batte Cardinale con un delizioso tocco morbido. Al 21' i padroni di casa raddoppiano grazie al sinistro di Sio. Nella ripresa Donis, entrato dalla panchina, riapre il match al 59' con una precisa conclusione di destro e a 9' dal termine Eysseric agguanta i rivali non lasciando scampo a Costil. Gli Aquilotti tornano dunque a casa con un punto e tuttavia con ogni probabilità rischiano di dover addio al sogno scudetto: il Monaco adesso è distante 5 lunghezze. Più semplice la missione secondo posto perchè il Psg è avanti di soli 2 punti. Tuttavia la sensazione è che le prime due della classe viaggino ormai a un altro ritmo.



IlSaint Etienne travolge 4-0 il Lorient e si avvicina al quarto posto occupato dal Lione. I biancoverdi aprono le danze al 18' con Perrin e mettono la sfida in cassaforte 3' più tardi grazie a Veretout. Nella ripresa Hamouma (58') e Intima (90') arrotondano il risultato. Cade il Marsiglia di Garcia. La squadra dell'ex tecnico della Roma perde 3-2 a Nantes e resta ferma a quota 36. L'undici di Conceicao parte forte con Diego Carlos (12') e Stepinski (20'). Nella ripresa, al 49', Gomis accorcia le distanze ma un minuto dopo però arriva il tris di Thomasson. Gli ospiti non si arrendono e ancora Gomis accorcia nuovamente. Il risultato però non cambia più.