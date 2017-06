Ligue 1, Nantes-Psg 0-2: Cavani doppietta e record

NANTES-PSG 0-2 (clicca qui per tabellino, cronaca e classifiche)



Segna Cavani e il Psg batte 2-0 il Nantes. Sembra un copione scontato, eppure durante la partita ti fai continuamente una domanda: "Ma perché?". Perché - ad esempio - all'8' Meunier rinvia il pallone sul corpo di un avversario e regala a Sala la palla del possibile 1-0? Ma perché - subito dopo - Sala non resta calmo invece di sparare la palla fuori? E perché al 30' Verratti viene ammonito solo per aver colpito il pallone con la testa, abbassandosi per darlo al portiere, se poi Trapp non la tocca con le mani (poi leggendo il regolamento scopriremo che aveva ragione l'arbitro...)? Se invece ti chiedi perché il Psg, alla fine, la spunta ancora, la risposta riesci a trovarla facilmente: ha Edinson Cavani, che in 19 presenze in Ligue 1, al primo campionato senza Ibrahimovic, ha segnato 20 gol, quanti non ne aveva mai fatti nelle tre stagioni precedenti. A metà del cammino ha già battuto il proprio record personale, solo in 6 partite è rimasto a secco: una risposta a chi l'aveva criticato in questi anni trascorsi quasi sempre fuori ruolo.



Il Matador è implacabile: alla prima occasione punisce il Nantes che pure era partito meglio e avrebbe potuto sbloccare il risultato. A quel punto sarebbe stata più dura per il Psg, contro una squadra che arrivava da quattro vittorie consecutive e invece i campioni di Francia tutto sommato hanno gestito bene il vantaggio, rischiando un po' solo a inizio ripresa, colpendo una traversa con Meunier sull'1-0 e poi sfiorando a ripetizione il tris nel finale, con un'altra traversa, stavolta di Rabiot. Verratti e Thiago Motta non hanno mai alzato il ritmo, poi ci ha pensato Cavani a chiudere ogni discorso segnando anche su punizione, che non è certo la specialità della casa. E all'83' Emery lo ha sostituito risparmiandogli le ultime fatiche.



Una menzione la merita anche Julian Draxler, arrivato a gennaio e subito inserito perfettamente: due gol nelle prime due gare, stavolta Emery lo schiera largo a sinistra nel 4-3-3 nella posizione generalmente occupata da Di Maria e lui entra in entrambe le azioni dei gol, prima con l'apertura per Lucas (bravo a poi a vedere l'inserimento centrale di Cavani), poi subendo il fallo che causa la punizione del raddoppio. Quel fallo, però, lo costringe a uscire ed Emery spera che non sia nulla di grave perché il tedesco ha già dimostrato di poter fare la differenza. Nella rimonta sul Nizza (ora solo a +1) e sul Monaco (raggiunto, ma con una partita in più) c'è bisogno di tutti.



LE ALTRE PARTITE

Il Guingamp frena in casa contro il Rennes. I rossoneri passano in vantaggio al 39' con Diallo e subiscono il pareggio di Gourcuff al 46'. Finisce con un pari, senza reti, anche la sfida tra Digione e Lilla. Bene il Bordeaux che batte 1-0 il Tolosa: decisivo il gol, al primo minuto, di Vada. Nelle zone basse della classifica successo interno del Metz per 2-0 sul Montpellier (doppietta di Diabate). Caen-Nancy è stata invece rinviata a causa del maltempo.