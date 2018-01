Ligue 1, Nantes-Psg 0-1, Di Maria batte Ranieri

Neymar non c'era e si è visto, Cavani c'era e si è visto pochissimo, la differenza col Nantes non si è quasi mai vista, ma alla fine il Psg ha vinto lo stesso e vola a +11 su Monaco e Lione. Finisce 1-0 alla Beaujoire, decide un gol di Angel Di Maria al 12': era la prima vera occasione per la capolista, l'ha sfruttata e ha portato i tre punti a casa senza fare molto altro. Anzi, ha sofferto e Ranieri avrebbe meritato di strappare il pari.



La rete che suggella la superiorità del Psg è una delizia per gli occhi: non tanto per l'assist di Cavani, né tantomeno per il tocco di punta di Di Maria (più astuto che magico), ma per il velo di Mbappé che di fatto consente al Fideo di segnare. L'argentino avrebbe l'occasione di raddoppiare già nel primo tempo, ma colpisce la traversa praticamente a porta vuota, mentre nella ripresa sciupa un'altra occasione.



Il Nantes si rende pericoloso quasi sempre con Sala nella ripresa: Areola salva due volte sul centravanti, che al 62' trova anche il gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Non il suo, ma quello di un compagno che partecipa effettivamente all'azione, pur senza toccare palla. Il Nantes insiste alla ricerca del pari, ma è il Psg a sfiorare il bis due volte con Mbappé (bravo Tatarusanu) e Rabiot (palo), con l'espulsione di Diego Carlos che al 91' lascia Ranieri in dieci. Ma ormai era comunque troppo tardi.