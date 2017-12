Ligue 1, Nantes-Nizza 1-2, Balotelli ribalta Ranieri

Nove gol in dodici partite (più i 4 in Europa League e uno ai playoff di Champions), il terzo nelle ultime tre, che coincidono guarda caso con la terza vittoria consecutiva del Nizza: la stagione fantastica di Mario Balotelli continua e stavolta ne fa le spese Claudio Ranieri, condannato dalla prodezza dell'attaccante italiano.



Il Nantes si era illuso al 12' del primo tempo con un gran gol di Bammou, bravissimo a calciare di prima intenzione col destro sull'assist di Sala, ancor più bravo prima a difendere il pallone e poi a servirlo, da vero centravanti di peso. Poi i canarini hanno badato un po' troppo alla gestione del vantaggio e poco prima dell'intervallo, dopo un incrocio dei pali colpito da Saint-Maximin, sono stati puniti da Plea sugli sviluppi di un corner.



Balotelli, nervoso e ammonito nel primo tempo, è salito in cattedra nella ripresa, quando ha chiesto un rigore, ha sciupato un'occasione e subito dopo ha trovato il sorpasso con un destro meraviglioso dal limite dell'area su assist del solito scatenato Saint-Maximin. A quel punto il Nantes ha reagito e ha collezionato occasioni per il pari, la più clamorosa con Rongier, sul cui colpo di testa a botta sicura Benitez salvava miracolosamente con un riflesso pazzesco. Utile al Nizza per salire a -4 dal Nantes quinto in classifica.



Sono al secondo posto, invece, Lione e Marsiglia che agganciano il Monaco. L'OL vince 2-1 in modo incredibile ad Amiens dopo la sconfitta in Europa con l'Atalanta: va subito sotto per la rete proprio dell'ex atalantino Gakpé, nella ripresa pareggia con Aouar, all'89' viene graziato da Kakuta che sbaglia un rigore e al 93', ancora con Aouar. trova il gol partita. L'OM, al contrario, ha vita facile col St. Etienne: sblocca Germain, poi dopo l'espulsione di Pierre-Gabriel in apertura di ripresa, ancora Germain e l'ex milanista Ocampos fissano il risultato sul 3-0.