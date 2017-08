Ligue 1, Nantes-Marsiglia 0-1: Garcia a punteggio pieno

Nella seconda giornata di Ligue 1 il Marsiglia di Garcia passa 1-0 sul campo del Nantes conquistando la seconda vittoria grazie alla zampata di Ocampos nel finale. Per la squadra di Ranieri un altro ko dopo la sconfitta con il Lille.



Match scoppiettante in avvio: Anguissa scalda subito le mani dell’ex Fiorentina Tatarusanu. La risposta dei padroni di casa è affidata a Bammou il cui tentativo è deviato in corner da Mandanda. Nel continuo botta e risposta sale in cattedra Tatarusanu, miracoloso nel salvare sul colpo di testa di Thauvin. Con il passare dei minuti diminuiscono le occasioni e aumentano gli scontri in mezzo al campo. Per Ranieri poi le cose si complicano perché già al 25’ il tecnico è costretto a effettuare tutti e tre i cambi: Rongier, Bammou e Kacaniclic escono infortunati. I gialloverdi non si scoraggiano e si rendono pericolosi: Sala spreca da buona posizione. Prima del riposo ennesimo intervento di Tatarusanu che si oppone allo stacco aereo di Germain.



Nel secondo tempo il Nantes sembra più convinto. Lucas Lima svirgola di sinistro sprecando una buona opportunità mentre Diego Carlos spaventa Mandanda. Proprio il centrale brasiliano si infortuna alla spalla ma resta sul rettangolo verde (Ranieri ha esaurito le sostituzioni) con una vistosa fasciatura. I canarini aumentano la pressione costringendo gli avversari sulla difensiva. Gli ospiti, superato il momento di difficoltà, alzano il baricentro: Lopez ci prova di destro e allo scatenato Thauvin viene annullata una rete per. Il forcing crescente dell’OM vede Rami andare a un passo dal vantaggio: il colpo di testa del difensore francese lambisce il palo. La rete è solo rinviata: all’87’ Ocampos (in posizione molto dubbia) brucia tutti sul tocco di Germain e insacca forse anche sfiorando con il braccio. La reazione rabbiosa del Nantes non si fa attendere: Sala colpisce la traversa e Thomasson calcia a lato da due passi. Nel recupero lo stesso Sala non inquadra la porta fallendo un’altra chance. Finisce con Garcia in festa e Ranieri sconsolato.