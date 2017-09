Ligue 1, Nantes e Marsiglia al quinto posto

Il Nantes non si ferma più: a Strasburgo arriva la terza vittoria di fila che porta il quinto risultato utile consecutivo oltre al quinto posto in classifica a pari punti con il Marsiglia. I canarini di Ranieri vincono 2-1 in rimonta, ancora una volta di misura: per la prima volta segnano più di un gol in campionato ma, come negli altri successi, strappano i tre punti col minimo scarto. I padroni di casa passano con Da Costa al 10' ma il Nantes ribalta tutto in un quarto d'ora: prima il destro di Thomasson su palla vagante in area, poi la perla di Dubois da 35 metri.



Anche Garcia sorride. Il 2-0 rifilato al Tolosa permette di agganciare i gialloverdi a quota 13. Il match del Velodrome non è mai stato davvero in discussione con i padroni di casa costantemente in avanti. Thauvin al 32' porta avanti i suoi di sinistro da due passi al termine di un'azione confusa portata avanti da Ocampos. L'ex Genoa e Milan al 62' firma il raddoppio sugli sviluppi di calcio d'angolo al secondo successo in 7 giorni dopo la vittoria sul campo dell'Amiens. La crisi e le contestazioni sembrano alle spalle.