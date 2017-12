Ligue 1, Nantes di Ranieri cade 2-1 a Rennes

Seconda sconfitta consecutiva per il Nantes di Ranieri in Ligue 1. Dopo il 4-1 sul sul campo del Psg i gialloverdi cadono 2-1 a Rennes nel 14° turno mancando così il momentaneo sorpasso sul Marsiglia (distante 2 punti e con una partita in meno) al quarto posto della classifica.



La gara si infiamma nella ripresa. Al 51' Khazri con un destro preciso porta avanti i rossoneri al termine di un'iniziativa di Gourcuff. Per gli ospiti la partita sembra mettersi male anche perché sei minuti più tardi Pallois viene espulso per doppia ammonizione. In soccorso dei Canarini arriva Mexer che commette fallo ai danni di Thomasson in piena area di rigore: l'arbitro Puquet concede il penalty e dagli 11 metri Emiliano Sala di potenza firma il pari. Entrambe le squadre cercano il successo: all'88' lo stesso Sala si fa portare via il pallone da André e Khazri sfrutta nel migliore dei modi l'assist del compagno: doppietta decisiva.



Ranieri vede avvicinarsi minacciosamente a -1 il Caen che regola 1-0 il Bordeaux con Santini e a-3 il Montpellier. L'undici di Der Zakarian piega 3-0 il Lille, senza Bielsa in panchina dopo la sospensione da parte del club in settimana. La gara è già chiusa dopo mezz'ora per effetto dei gol di Roussillon, Sio e Casimir Ninga. Con lo stesso punteggio il Troyes regola l'Angers. Esultano anche Digione (3-1 al Tolosa) e Amiens (2-0 sul campo del Metz).