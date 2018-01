Ligue 1, Nantes-Bordeaux 0-1: Ranieri perde ancora in casa

Prima piccola crisi per il Nantes di Claudio Ranieri dopo un girone d'andata da sorpresa del campionato. Una crisi di gioco prima che di risultati, anche se il ko con il Bordeaux (decisivo il gol di testa di De Preville a metà del primo tempo) è il secondo consecutivo in casa dopo quello con il Psg capolista.

Una sconfitta che non rovina la classifica, comunque molto positiva, della squadra del tecnico italiano, ma le difficoltà a creare occasioni da gol sicuramente non lasciano tranquillo Ranieri, che in settimana dovrà lavorare duramente per ritrovare la brillantezza dimostrata prima della sosta natalizia.



E non lo lasciano tranquillo neppure i risultati della serata: il Montpellier va sotto col Tolosa per un gol da 40 metri di Imbula, poi in 11 contro 10 ribalta il risultato segnando al 95' con Sio dopo una gara piena di colpi di scena a occasioni; anche il Rennes fatica, ma un rigore di Bourigeaud piega l'Angers all'84'. Così le due squadre si portano a -3 dal Nantes agganciando temporaneamente il Nizza. Male invece il Guingamp, battuto 3-1 dall'Amiens, così come il Lille, che perde 1-0 lo scontro diretto con il Troyes e si ritrova in zona retrocessione.