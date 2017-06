Ligue 1, Nancy-Marsiglia 0-0: Garcia frena, Europa in salita

La strada diretta per l'Europa si fa sempre più in salita. Per la quarta volta nelle ultime cinque gare il Marsiglia si ferma sul pari: a Nancy finisce 0-0 e il risultato sta più stretto ai padroni di casa che all'OM. Vero che Thauvin colpisce un palo nella ripresa, vero che nei secondi 45 minuti in linea di massima è stata la squadra di Garcia a fare la partita, ma le occasioni migliori le hanno avute gli avversari.



Il Marsiglia ha rischiato grosso già al 14' quando Maouassa è andato vicinissimo al gol colpendo il palo: è stato quello l'unico tiro in porta di un primo tempo piuttosto soporifero. La ripresa è partita con l'OM più intraprendente, ma il Nancy ha sfiorato per primo il gol con Marchetti, prima che Thauvin colpisse il palo pareggiando il conto dei legni. Nel finale Garcia ha tremato sul gol di Junior Dalé: per sua fortuna l'assistente ha segnalato il fuorigioco. Il Marsiglia sale così al quinto posto agganciando il Bordeaux che però può scappare dovendo sfidare in casa la cenerentola Bastia.