Ligue 1, Montpellier-Saint Etienne 0-1: decide Hamouma

Nell'anticipo della 35.a giornata di Ligue 1 il Saint Etienne (13° risultato utile consecutivo) passa 1-0 sul campo del Montpellier e vola al quinto posto in classifica scavalcando il Nizza, impegnato domani sera a Strasburgo. L'undici di Gasset resta così in piena corsa per un posto in Europa League allontanando proprio i dirimpettai odierni, adesso distanti sei lunghezze.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)



Gli ospiti passano in vantaggio al 10': splendida azione di Cabella e assist al bacio per Hamouma che deve solo spingere il pallone in rete da due passi. La squadra di casa prova a reagire ma solo allla fine del primo tempo ha l'occasione per agguantare il pari perché Théophile-Catherine atterra Cozza in area e l'arbitro Leonard fischia il rigore. Giovanni Sio getta la vento la chance calciano male e facendosi parare il penalty da Ruffier.



Nella ripresa la formazione di Der Zakarian alza i ritmi (Dolly sfiora il bersaglio grosso col mancino trovando sulla sua strada un super Ruffier) ma si sbilancia concedendo invitanti spazi ai rivali in contropiede: per due volte Lecomte si oppone a Cabella. Nel finale i biancoverdi soffrono e rischiano di venire raggiunti: il destro (deviato) di Skhiri va a sbattere sul palo.