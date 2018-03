Ligue 1, Montpellier-Lione 1-1: Genesio non svolta

Il Lione conferma di non attraversare un grande momento di forma e non riesce a svoltare. La squadra di Genesio, reduce dall'eliminazione in Coppa di Francia, nella 27.a giornata di Ligue 1 pareggia 1-1 in trasferta con il Montpellier e manca l'opportunità di avvicinarsi seppur momentaneamente al terzo posto occupato dal Marsiglia (che giocherà stasera contro il Nantes) distante 4 lunghezze.



L'inizio è da dimenticare per gli ospiti: al 7' Mbenza, servito da Aguilar, insacca approfittando della pessima dispozione della difesa avversaria. L'OL prova a reagire ma soltanto nel finale di prima frazione sfiora il pareggio: Mariano Diaz colpisce la traversa di testa su calcio d'angolo. Nella ripresa fioccano le occasioni: Mbenza spreca a tu per tu con Lopes e il gran sinistro di Lasne si infrange sulla traversa. Sul fronte opposto Lecomte si oppone a Marcelo e deve arrendersi al destro ravvicinato di Mariano Diaz al termine di un'azione di Aouar. Il Lione si getta in avanti alla ricerca del sorpasso ma rischia di finire ko: Ninga impegna severamente Lopes (tiro a giro). Quasi allo scadere l'ultima emozione: il tiro di Mendy si spegne sul fondo.