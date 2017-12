Ligue 1, Monaco-Troyes 3-2: Subasic ringrazia Carrillo

Partita vietata ai deboli di cuore quella andata in scena allo Stade Louis II di Monaco, dove la squadra di Jardim, che in settimana è stata eliminata sia dalla Champions sia dall'Europa League, ha rischiato di dover dire addio anche alle speranze di bissare il titolo vinto a sorpresa ma con grande merito lo scorso anno. Al 70' i campioni di Francia perdevano 2-0 con il Troyes ed erano sprofondati a meno a meno 12 dal Psg capolista, ma con una rimonta pazzesca e trascinati da Carrillo i monegaschi hanno ribaltato tutto staccando il Lione al secondo posto.

È stata una partita, ma sono sembrate due. Fino al 70' un Monaco irriconoscibile, lontano parente della squadra che l'anno scorso contese la finale di Cardiff alla Juve, messa sotto dal Troyes ma soprattutto dal suo portiere Subasic, che in una delle peggiori serate della sua carriera regala due gol al sudcoreano Suk. Al 25' del primo tempo l'estremo difensore dei monegaschi non trattiene un tiro tutt'altro che irresistibile e consegna a Suk il tap-in dello 0-1, ma il vero disastro Subasic lo commette al 5' della ripresa quando, in perfetto stile Viviano, colpisce col rinvio lo stesso Suk e gli spalanca la via della rete.

Assorbito lo shock del 2-0 il Monaco si sveglia, prova a reagire e schiaccia gli ospiti nella loro metà campo, ma crea poche vere occasioni e per riaprire la partita ci vuole lo sfortunato autogol di Deplagne (70'). A questo punto inizia un'altra partita, perché la rete subita mina le certezze del Troyes, che fino ad allora aveva gestito la partita senza soffrire mai, e mette le ali ai piedi del Monaco: Carrillo firma di testa il gol del pari a 5 minuti dal termine. Neanche il tempo di esultare e il Monaco completa la clamorosa rimonta ancora con Carrillo, che ancora di testa raccoglie l'assist di Glik e fa esplodere la festa biancorossa.

Nelle altre gare della 17esima giornata netta vittoria per 4-0 del Guingamp, che travolge un Digione in 10 uomini dal 12', e successo interno anche per il Tolosa (2-0 al Caen), mentre il fanalino di coda Metz flirta a lungo con la seconda vittoria stagionale, ma poi viene raggiunto nel finale dal Rennes sull'1-1, lo stesso risultato su cui si è chiusa anche Angers-Montpellier.