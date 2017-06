Ligue 1, Monaco travolgente: Lottin e Falcao liquidano 5-0 il Metz

Nella 25.ma giornata di Ligue 1 il Monaco si riprende la testa della classifica dopo il momentaneo aggancio del Psg. La formazione di Jardim travolge 5-0 il Metz al Louis II. Lottin sblocca la gara dopo solo 8 minuti di gioco e Falcao raddoppia all'11'. 9' più tardi arriva anche il tris di Lottin. Il numero 29 firma la sua personale tripletta al 50'. Falcao fissa quindi il punteggio al 55'. Adesso i monegaschi guidano la graduatoria con tre punti di vantaggio sul Psg, che domenica potrebbe essere agguantato dal Nizza, impegnato sul campo del Rennes (diretta tv esclusiva su Premium Calcio 1 alle 15).



Non invece è un momento facile per il Lione: la squalifica di Tolisso, i mal di pancia di Lacazette, quattro ko nelle ultime sei partite e ora anche il quarto posto in Ligue 1 a rischio. L'Olympique perde 2-1 a Guingamp dopo essere stato in vantaggio e rischia di vedersi arrivare il Saint Etienne (impegnato domenica contro il Lorint) a un solo punto. E pensare che dopo neanche dieci minuti gli ospiti erano anche passati con il gran destro a giro di Lacazette, dopo il bel velo di Fekir, ma il 19° gol in campionato della punta francese è stato vanificato dal solito black-out del Lione, capace di imprese e grandi crolli. Il Guingamp, che sale momentaneamente ottavo e torna a battere l'Olympique in casa dopo 13 anni, ha ribaltato il match in quattro minuti, tra il 30' e il 34' con Dallo e Benezet, e nella ripresa ha stretto i denti anche perché l'ingresso in campo di Depay non ha sortito gli effetti sperati da Genesio.



Nelle zone medio-basse della classifica il Digione regola 2-0 il Caen mentre l'Angers passa 2-1 sul campo del Lille. Successo in trasferta anche per il Montpellier (3-0 ai danni del Nancy). Sprofonda il Bastia, battuto 4-1 dal Tolosa.