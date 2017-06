Ligue 1, Monaco-Tolosa 3-1: Jardim vola in vetta da solo

Questo Monaco è battibile ma non va sottovalutato. La Juventus può guardare con relativa fiducia al doppio confronto nelle semifinali di Champions League dopo aver assitito alla prova della capolista di Ligue 1 con il Tolosa (il 3-1 vale il primo posto solitario in attesa di Nizza-Psg). La squadra di Jardim ha punti deboli importanti, in particolar rmodo in difesa: rivedere per crederci lo svarione di Jemerson in occasione del gol di Toivonen. Non solo in questa circostanza il reparto arretrato dei monegaschi ha messo in mostra lacune peraltro già emerse soprattutto nei quarti di finale di Champions contro il Manchester City.



Tuttavia i biancorossi confermano, accanto al tallone d'Achille del reparto arretrato, di poter contare su giocatori in grado di raddrizzare le partite da soli o quasi. Bernardo Silva e Lemar sulle fasce sono elementi a dir poco devastanti e in mediana Moutinho non ha fatto rimpiangere Bakayoko. Non è una novità la straripante forza di Mbappé in avanti: il talentino francese riesce a creare scompiglio, superiorità numerica e un fiuto del gol incredibile (seppur con la colpevole complicità del portiere del Tolosa Lafont). Accanto al 18enne un Falcao sempre più rigenerato, a formare una coppia offensiva completa e prolifica.



Il risultato comunque non deve ingannare: per larghi tratti il Monaco ha faticato giocando senza ritmo, fluidità e intensità. Il pari di Glik di testa ha scacciato i timori e nel finale tutto è diventato fin troppo facile. Il livello della prestazione non è stato quello dei giorni migliori e Jardim, in vista della Juve, dovrà lavorare su questo aspetto. A rendere felice il tecnico la grande reazione nella ripresa, a dimostrazione del grande carattere di una squadra giovane che non si abbatte nelle difficoltà ma anzi sembra trarne forza.