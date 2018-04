Ligue 1, Monaco: "Rimborsiamo i tifosi presenti a Parigi"

Il tweet è fissato in alto nel profilo ufficiale del Monaco e recita le testuali parole: "L'AS Monaco ha preso la decisione di rimborsare i tifosi biancorossi presenti nel settore ospiti stasera. Le modalità saranno comunicate a inizio settimana". Chapeau, verrebbe da dire. Il club del Principato, che in campo non ha certo fatto una bella figura, si riscatta ampiamente con una scelta sorprendente e di sicuro apprezzabile.



L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco (@AS_Monaco) 15 aprile 2018