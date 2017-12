Ligue 1, Monaco-Psg 1-2: lezione di calcio dei parigini

Solo un anno fa, il Monaco strapazzava in casa il Paris Saint Germain lanciando un chiaro segnale che, a fine stagione, si sarebbe tramutato in scudetto. Ma adesso è un'altra storia: vuoi per le cessioni eccellenti dei campioni in carica, vuoi per il sontuoso mercato dei parigini ma i ruoli si sono invertiti. Il Psg è venuto al Louis II a dare una lezione di calcio alla squadra di Jardim, mai in partita e ora a nove punti di distanza dai rivali. Finisce 2-1 ma è solo perché l'ex Mbappé ha il cuore troppo dolce per fare del male ai suoi vecchi compagni, sbagliando almeno tre grandi occasioni e deviando pure la punizione-gol di Moutinho.



Le reti arrivano, allora, dal resto del trio offensivo. Sblocca Cavani al 19': Rabiot serve Draxler che di sinistro la serve al Matador, quasi sorpreso di essere solo nell'area piccola ma spietato nel battere Subasic. A inizio ripresa arriva il palo pieno di Neymar che però si rifà con gli interessi poco dopo subendo in area la spinta di Touré e trasformando il conseguente rigore. Poi, solo accademia con l'auto-palo di Jemerson e un gol mangiato clamorosamente da Cavani. Nel finale Moutinho su punizione prova a riaprire i giochi ma è solo un'illusione.



Capolista in Ligue 1 con nove punti sulla seconda, qualificato agli ottavi di Champions League con il record assoluto di gol nei gironi: chi fermerà il Psg di Emery?