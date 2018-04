Ligue 1, Monaco-Nantes 2-1: Ranieri ancora ko

Nella 32.a giornata di Ligue 1 il Monaco batte 2-1 il Nantes e a sei turni dal termine del campionato blinda il secondo posto portandosi a +8 sul Marsiglia di Garcia, impegnato domenica contro il Montpellier. Claudio Ranieri non riesce invece a rialzarsi e a svoltare: nelle ultime tre partite ha conquistato un solo punto e rischia di allontanarsi ancora di pià dalla zona Europa League.



I Canarini sbloccano la gara al 32': Thomasson sorprende con un gran destro da fuori Subasic, leggermente fuori dai pali. Il vantaggio ospite dura soltanto 10 minuti perchè al 42' Falcao, pareggia i conti freddando in area Tatarusanu e mettendo a segno il 24esimo gol stagionale. Allo scadere della prima frazione arriva poi il sorpasso monegasco grazie allo splendido sinistro a giro di Rony Lopes, applaudito in tribuna dal principe Alberto. Nella ripresa gli Atlantici provano a premere alla ricerca del pari ma i Campioni di Francia controllano senza correre rischi particolari (tranne un tiro di Krhin deviato da Jemerson) e in avanti si rendono ancora insidiosi con il solito Falcao.



Nelle altre partite larghi successi di Guingamp (4-0 ai danni del Troyes) e Amiens (3-0 al Caen), e vittorie di misura per Bordeaux (2-1 sul Lille) e Digione (1-0 a Tolosa). Infine termina 1-1 la sfida tra Angers e Strasburgo.