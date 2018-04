Ligue 1, Monaco-Lille 2-1: decide il cucchiaio di Jovetic

Missione compiuta per il Monaco. Nell'anticipo della 30.ma giornata di Ligue 1 la squadra di Jardim piega 2-1 in rimonta il Lille e consolida il secondo posto portandosi momentaneamente a più 7 sul Marsiglia, impegnato nel posticipo col Lione. Partita per niente semplice quella dello Stade Louis II per i campioni in carica, che giocano un primo tempo sotto ritmo e vanno sotto al 16' puniti di Mothiba. Il gol del pari, a firma Rony Lopes, arriva nel finale della prima frazione, a decidere la gara ci pensa Jovetic, che entra a inizio ripresa e ribalta il match con uno spettacolare cucchiaio. Lille inchiodato al penultimo posto a quota 28 punti.

Monaco-Lille 2-1 (cronaca e tabellino)

Jardim ritrova El Tigre Falcao e lo schiera subito dall'inizio nel tridente con Lemar e l'ex laziale Keita, Jovetic all'inizio si accomoda in panchina. Il Monaco parte bene facendo possesso palla, ma già dai primi minuti è evidente che la manovra è troppo lenta per creare pericoli alla difesa del Lille. I biancorossi sono in difficoltà a centrocampo e soffrono maledettamente le ripartenze degli ospiti, che al 16' approfittano dell'assoluta immobilità della difesa di casa e passano in vantaggio col tocco sotto misura di Mothiba. Il gol mette le ali al Lille, che si rende pericoloso in due/tre occasioni con tiri dalla distanza, ma non riesce a trovare il raddoppio e così alla prima occasione utile il Monaco firma il pari: Keita inventa per Rony Lopes, che in due tentativi batte Maignan firmando il suo decimo gol stagionale e l'1-1 con cui si va al riposo.

La ripresa inizia con Jovetic al posto di uno spento Keita e già dai primi minuti il Monaco cambia subito atteggiamento. La squadra di Jardim è più aggressiva e costringe gli ospiti sulla difensiva, dopo un quarto d'ora Moutinho si inventa un assist geniale per l'ex attaccante dell'Inter, che con un bellissimo cucchiaio firma la rete del 2-1. Dopo il vantaggio i biancorossi danno l'impressione di accontentarsi, abbassano di nuovo il ritmo probabilmente costretti anche da una condizione fisica generale non ottimale e gestiscono il pallone senza rischiare praticamente mai. La partita resta in bilico fino al 90', ma le emozioni scarseggiano e col passare dei minuti anche il Lille sembra arrendersi. I campioni in carica tornano a -14 dal Psg, ma soprattutto tengono a distanza il Marsiglia, spettro retrocessione sempre più vicino invece per il Lille.