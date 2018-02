Ligue 1, Monaco-Digione 4-0, Keita gol, Pellegri debutta

Tutto facile per il Monaco, così facile che finalmente Jardim trova il modo di buttare nella mischia per la prima volta Pietro Pellegri che a 16 anni, così, debutta anche in Ligue 1 dopo averlo fatto in Serie A: in attesa di riscontri molto probabilmente un record alla sua età aver già giocato in due dei cinque principali campionati d'Europa, di sicuro ha strappato il primato di precocità a Mbappé.



Tutto facile, dicevamo: il Monaco batte 4-0 il Digione, si conferma in un momento particolarmente prolifico e conquista la terza vittoria consecutiva che la porta a -9 dal Psg capolista ma soprattutto a +4 sul Marsiglia, con il secondo posto che vale l'accesso diretto alla Champions. Ad aprire le danze è Keita Balde: l'ex laziale gioca al posto di Jovetic, che si fa male durante il riscaldamento, e da centravanti va subito a segno sull'assist di Sidibé con un bel diagonale di destro.



Il Monaco a dire il vero gioca un primo tempo sotto ritmo e comincia male anche nella ripresa rischiando su un colpo di testa di Yamberé deviato in corner da Subasic. Un rigore conquistato da Lemar, però, consente a Fabinho di raddoppiare e a quel punto la partita è praticamente chiusa. Nel finale, però, con Pellegri già in campo al posto di Keita, c'è gloria prima per Lopes e proprio al fischio finale per l'ex torinista Glik che portano il risultato sul 4-0.