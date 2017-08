Ligue 1, Monaco da record con Falcao: Jardim vola a punteggio pieno

Nella terza giornata di Ligue 1 il Monaco passa 1-0 sul campo del Metz e vola momentaneamente in vetta da solo a punteggio pieno in attesa delle risposte di Lione, Psg, Marsiglia e Sain Etienne. Jardim continua a vincere senza Mbappé, rimasto ancora una volta fuori per le voci di mercato. Prestazione non esaltante da parte dei monegaschi ma successo fondamentale che porta la firma di Falcao, sempre più uomo simbolo e trascinatore dei campioni di Francia. La vittoria ha poi un sapore particolare perché si tratta della 15.ma consecutiva in Ligue 1: superato il Bordeaux e stabilito un nuovo storico record.

LA PARTITA

E' il Monaco, come prevedibile, a prendere in mano le redini del gioco fin dai primi minuti. La squadra di Jardim non riesce però a impensierire il Metz che si difende con ordine e sicurezza. I padroni di casa rischiano davvero soltanto al 30' quando Moutinho imbecca Falcao: l'attaccante colombiano da buona posizione calcia di destro senza angolare la conclusione facilitando così la parata di Didillon. La manovra dei campioni di Francia in generale risulta sterile, mentre i padroni di casa a poco a poco prendono coraggio e si fanno vedere dalle parti di Subasic soprattutto con Roux, unica punta nello schieramento di Hinschberger. Prima del riposo il secondo sussulto degli ospiti con un sinistro insidioso di Rony Lopes..



Nella ripresa i monegaschi tentano di aumentare i ritmi: al 59' Carrillo, subentrato nell'intervallo al posto di Rony Lopes, colpisce una clamorosa traversa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tocca in seguito a Glik sfiorare il vantaggio: Didillon si supera sul colpo di testa dell'ex centrale del Torino. Il forcing produce i suoi frutti al 78': questa volta Didillon è impreciso nell'uscita e Falcao ne approfitta per sbloccare il match capitalizzando al meglio il lancio di Rachid Ghezzal. Per il centravanti si tratta della quinta rete realizzata in tre partite. Trovato il gol, il Monaco controlla con tranquillità neutralizzando ogni tentativo di rimonta del Metz e porta a casa i tre punti.