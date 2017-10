Ligue 1, Monaco-Caen 2-0: Jardim riparte. Il Nantes consolida il 3° posto

Nella 10.a giornata di Ligue 1 (grande esclusiva di Premium Sport) il Monaco si risolleva dopo la sconfitta sul campo del Lione nel turno precedente e il ko in Champions con il Besiktas. La squadra di Jardim si impone 2-0 in casa contro il Caen e va momentaneamente a -3 dal Psg, impegnato domani sera alle 21 in trasferta contro il Marsiglia. Il match si sblocca al 21': Keita sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Lemar e batte di destro Vercoutre. Per l'ex attaccante senegalese della Lazio si tratta del primo gol realizzato in maglia biancorossa. Nella ripresa l'arbitro Leonard assegna ai padroni di casa un rigore per contatto tra Repas e Rony Lopes: dai replay si vede però che il fallo avviene fuori dall'area. Dal dischetto Falcao non sbaglia e sigla la sua rete numero 13 in campionato. Per i campioni di Francia un 'brodino' perché il gioco non è ancora spumeggiante come lo scorso anno e perché in difesa si continuano a registrare scricchiolii preoccupanti. Ma l'importante oggi era ripartire e conquistare i tre punti.



Sorride anche il Nantes. L'undici di Ranieri, ancora imbattuto, supera 2-1 il Guingamp e consolida il terzo posto. I canarini passano in vantaggio al 9' con Awaziem, vengono raggiunti da Camara al 70' e trovano la rete del successo a 4' dal termine grazie ad Abdoulaye Touré e alla papera clamorosa di Jonhson (pallone fra le gambe). Perde invece terreno il Bordeaux, sconfitto 1-0 dall'Amiens. Successi esterni per Tolosa (1-0 con l'Angers) e Digione (2-1 a Metz). Il Rennes infine regola di misura il Lille.