Ligue 1, ottava giornata: Nizza ancora in vetta grazie a Balotelli

Il Lione vince 2-0 il posticipo della settima giornata contro il St. Etienne e accorcia in classifica sulle prime della classe agganciando il Bordeaux a quota 13. Al Parc Olympique Lyonnais la squadra di casa va in vantaggio nel primo tempo con una rete di Darder, poi sfiora il raddoppio a più riprese e trova il gol del 2-0 solo a 3' dal termine con un gran sinistro dal limite di Ghezzal. St. Etienne fermo a quota 12 punti.

Nel primo dei posticipi della domenica dell'ottava giornata di Ligue 1 il Marsiglia viene fermato all'ultimo minuto in casa dell'Angers e resta lontanissimo dalle zone alte della classifica a quota 9 punti. Dopo un primo tempo equilibrato, un gol di Thauvin a metà ripresa porta avanti gli ospiti, che sfiorano un paio di volte il raddoppio e in pieno recupero vengono beffati dalla rete di Capelle. Nel pomeriggio il Nizza batte 2-1 il Lorient in casa e rimane in vetta alla classifica, a più uno dal Monaco. L'uomo del match è ancora una volta lui: Mario Balotelli. L'ex Milan prima decide la sfida con un gol fantastico all'86' e poi si fa espellere nei minuti di recupero per doppio giallo (decisione probabilmente esagerata). Prima dello show di Super Mario, i rossoneri erano passati in vantaggio all'11 con Ricardo, per poi essere raggiunti da Moukandjo dal 61'. A dare una svolta al match ci pensa la quinta rete in campionato per Balotelli, che però sarà costretto a saltare Lione-Nizza settimana prossima. Intanto Supermario nella giornata di lunedì andrà a Maranello, casa della Ferrari, dove incontrerà Sergio Marchionne.

Il Monaco sotterra con sette gol il Metz. Sulla partita incide il rosso al 60' di Doukoure che lascia i padroni di casa in 10 anche se a quel punto i monegaschi erano già sul 3-0 (7' Lemar, 23' Germain, 39' Silva). La superiorità numerica consente agli uomini di Jardim di dilagare con la il rigore di Fabinho (68'), la doppietta di Carrillo (72' e 83') e il sigillo finale di Boschilia.



Dopo il ko di settimana scorsa con il Tolosa, torna a vincere il Psg di Unay Emery grazie a una doppietta di Cavani. Al Parco dei Principi tornano in curva dopo 5 anni i ragazzi del "Collectif Ultras Paris" e i parigini partono subito fortissimo trovando il vantaggio già al 3' con la prima rete del Matador. L'ex Napoli si ripete anche 30 minuti dopo, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo. Nella ripresa il Bordeaux prova a reagire, ma le occasioni migliori sono ancora per i capitolini, con Cavani che sfiora a più riprese il terzo gol personale.



Il Tolosa cade a Caen - decisiva la rete al 64' di Santini su rigore - mentre è festa del gol in Digione-Montpellier. Gli ospiti si portano sul 2-0 con la doppietta di Ninga tra il 18' e il 25' ma l'autogol di Jourden riapre i giochi. Al 58' ancora l'attaccante 23enne del Ciad sembra mettere al sicuro il risultato ma il Digione approfitta di un altro autogol (81' Vanden Borre) e al 90' riesce a trovare il 3-3 con Riviere. Il Lilla batte il Nancy con il rigore di Eder al 75', stesso risultato in Nantes-Bastia (18' Stepinski).

Nell’anticipo, il Rennes batte 1-0 il Guingamp e lo scavalca in classifica portandosi a quota 13. L’equlibrio regna fino al 64’ quando Diallo, già ammonito, commette fallo in area di rigore su N’top: penalty ed espulsione ma il tiro di Grosicki dagli 11 metri viene parato da Johnsson. Lo 0-0 sembra ormai scritto ma Diakhabi al 92’ segna di destro il gol partita depositando in rete sull’assit di Grosicki.