Ligue 1, Metz-Marsiglia 1-0: che beffa per Garcia

Il presidente del Marsiglia ha promesso la Champions League in poco tempo ma la risalita sembra molto lunga. L'Olympique senza Evra, dopo il 5-1 contro il Montpellier e il bel successo in Coppa di Francia contro il Lione, cade a Metz a otto minuti dalla fine nell'anticipo della ventitreesima giornata di Ligue 1 (esclusiva Premium). Gli uomini di Garcia, che a Metz non ha mai vinto, tengnono il match in mano per quasi 75 minuti, provano a sbloccarla anche con gli ingressi di Payet (prima in campionato con la maglia del Marsiglia) di Gomis ma capitolano con la punizione di Jouffre che, deviata proprio dal capitano, mette fuori causa Pelé.



Nel primo tempo quasi solo OM ma Didillon chiude due volte su Sarr e Thauvin. Dopo il pericolo corso in finale di tempo quando l'arbitro non fischia rigore per un dubbio contatto tra Sertic su Diabaté, il Marsiglia riparte a testa bassa e va vicinissimo al vantaggio al 77' quando Falette rischia il più clamoroso degli autogol spedendo il pallone sulla traversa. Poi arriva la beffa e a quel punto é Pelé a salvare due volte Garcia dallo 0-2. Alla fine è festa Metz che fa un bel balzo in ottica salvezza, mentre il Marsiglia (alla seconda sconfitta esterna consecutiva) rimane a 33 punti.