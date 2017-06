Ligue 1, Metz-Lione interrotta: Lopes colpito da due petardi

Momenti di paura in occasione di Metz-Lione, match valido per la sedicesima giornata di Ligue 1. La sfida è stata interrotta al 30' del primo tempo - sul risultato di 1-0 in favore della formazione di Hinschberger - a causa di un episodio deplorevole, che ha visto protagonistia, in negativo, il pubblico di casa. Il portiere dell'OL, Anthony Lopes, è stato colpito da due petardi mentre era dolorante a terra - come si può vedere dal video dei beIN SPORTS - ancora in attesa di ricevere le cure del suo staff medico. L'arbitro Jaffredo ha decretato la sospensione della partita, prima di annullarla definitivamente. Sono attese comunicazioni sull'esito del match, ma la sensazione è che la vittoria possa essere assegnata a tavolino agli ospiti.