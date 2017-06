Ligue 1, Metz-Lione 0-3, quarto posto quai al sicuro

Il Lione torna al successo in campionato ed è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Europa League. Nel recupero della 16ª giornata di campionato vince 3-0 nel deserto di Metz in una gara giocata a porte chiuse dopo la sospensione a dicembre per lancio di petardi. I fuochi d'artificio stavolta li fanno i giocatori in campo: apre le marcature Lacazette al 14' del secondo tempo su lancio di Tousart, nel finale sale in cattedra Tolisso, il centrocampista seguito dalla Juve, prima con l'assist per Ferri all'87', poi segnando il gol che chiude i conti al 91'. Il Lione rinsalda il quarto posto in Ligue 1, volando a +7 sul Marsiglia di Garcia.