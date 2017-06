Ligue 1, Marsiglia-Saint Etienne 4-0: Garcia verso l'Europa

Dopo tre pareggi consecutivi, il Marsiglia ritrova la vittoria e lo fa proprio nel match più importante: il 4-0 casalingo contro il Saint Etienne, infatti, difende il sesto posto dall'attacco della squadra di Galtier, ora a sei punti da Rudi Garcia anche se con una partita in meno. Ma l'Olympique sorride anche in chiave Europa League: l'ultimo posto utile sarebbe il quarto ma, considerando la vittoria del Psg in Coupe de la Ligue e un più che probabile successo di uno tra parigini e Monaco nella Coupe de France, anche la sesta classificata di Ligue 1 finirebbe in Europa (e comunque il Bordeaux, quinto, dista solo un punto).



Il tris al Vélodrome è firmato dal trio delle meraviglie Thauvin-Gomis-Payet. Il centrocampista in prestito dal Newcastle conferma il buon momento di forma fisica, apre le marcature al 22' impattando dal dischetto il cross di Sanson mentre al 58' chiude alla perfezione (anche se in leggero fuorigioco) una ripartenza siglando il gol numero 12 in campionato. In mezzo c'è anche la rete di pregevole fattura dell'ex Gomis che riceve proprio da Thauvin, controlla di tacco e al volo di destro ritrova il gol dopo due mesi. Nel finale il poker firmato dall'ex West Ham. Il Saint Etienne, a parte qualche tentativo iniziale, mai in partita e ora ancora più lontano dall'Europa.