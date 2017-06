Ligue 1, Marsiglia-Psg 1-5: Pastore show. E anche il Lione ne fa 5

Il 4-0 al Barcellona non è stato certo frutto di una effimera notte di gloria: quello che è capace di fare il Psg l'ha dimostrato anche nella partita più sentita del campionato francese, Le Classico. A Marsiglia va in scena una lezione di calcio: la squadra di Emery batte 5-1 l'OM e torna a -3 dal Monaco dando un chiaro segnale alle rivali (Nizza compreso): quando resta concentrato, il Psg è una corazzata pazzesca. Javier Pastore, a lungo fermo per infortunio, gioca titolare al posto di Draxler e Di Maria e dà spettacolo: il suo no look sul 2-0 di Cavani (in sospetta posizione di fuorigioco) e la rabona che dà il la al 3-0 di Lucas sono gioielli meravigliosi.



La partita si era incanalata subito sui binari giusti per il Psg grazie al tocco sotto porta di Marquinhos sulla torre di Thiago Silva. Da lì in poi è stato un monologo interrotto solo dal gol della bandiera segnato da Fanni sul 4-0. A quel punto Draxler era entrato timbrando ancora una volta il cartellino confermandosi il miglior acquisto delle grandi d'Europa. Nel finale, poi, c'è stata gloria anche per Matuidi che col 5-1 ha reso ancora più pesante la lezione per Garcia.



Non troverà Memphis Depay, ma tutti gli altri ci saranno: la Roma, allora, stia attenta a questo Lione che nelle ultime 4 partite ha letteralmente sbranato gli avversari. L'ultima vittima è il Metz: nella 27ª giornata di Ligue 1 la squadra di Genesio vince 5-0 e porta a 20 le reti realizzate in 10 giorni. Tutto è cominciato con la prima sfida all'Az Alkmaar di giovedì 16 febbraio (4-1), poi sono arrivati altri due risultati roboanti in campionato inframmezzati dal 7-1 nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.



A decidere la sfida con il Metz è soprattutto la fame di Depay: il primo gol è facile facile, con un tap-in a porta vuota, il secondo dimostra la voglia di mettersi alle spalle il periodo nero al Manchester United, con un contrasto vinto di forza e una botta in diagonale. Ad arrotondare il risultato un'autorete di Balliu e le reti di Lacazette e Valbuena nel finale. Il Lione consolida così il quarto posto e sale a quota 46 punti.