Ligue 1, Marsiglia-Montpellier 5-1: Gomis tripletta, Evra debutta

Patrice Evra è un vincente e forse non è un caso che, arrivato lui, il Marsiglia si è subito rialzato. Certo, una mano gliel'ha data il calendario: affrontare il Montpellier in casa in questa stagione non è poi così difficile. Al Velodrome, così, finisce 5-1 e il mattatore di giornata è Gomis, autore di una tripletta che lo proietta al terzo posto della classifica cannonieri dietro Cavani e Lacazette, a quota 13 gol.



Il Montpellier, reduce da 5 batoste consecutive fuori casa (coppe comprese), ha cominciato con l'approccio sbagliato rischiando di subire gol dopo neppure un minuto e subendolo di fatto al 4' con Gomis che apriva le danze su assist di Cabella. Al 19' il capitano si ripete, sempre su assist di Cabella: a dare il via all'azione è Evra, intraprendente al debutto nell'OM seppure sia arrivato pochi giorni fa dalla Juve. Che sia serata di gloria per il Marsiglia si capisce al 38' quando va a segno persino Rolando, l'ex interista.



La punizione gioiello di Boudebouz in apertura di ripresa dà l'illusione al Montpellier di poter riaprire la partita, ma non è così: il Marsiglia ci mette poco a tornare padrone del campo, Gomis segna la tripletta personale al 77' prima di uscire, Thauvin su rigore fissa il risultato sul 5-1. A quel punto anche Evra aveva già lasciato il campo tra gli applausi. Per Garcia una bella boccata d'ossigeno dopo le tremende sconfitte con Monaco e Lione.