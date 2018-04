Ligue 1, Marsiglia-Lille 5-1, Monaco travolto a Guingamp

A manita si risponde con manita. Il duello a distanza tra Lione e Marsiglia per il terzo posto che vale i preliminari di Champions League continua con raffiche di gol: cinque ne aveva segnati la squadra di Genesio al Digione nell'anticipo di venerdì, cinque ne fa anche quella di Garcia, che strapazza il Lille penultimo in classifica e raggiunge di nuovo i rivali a quota 69. Solo un punto più avanti c'è il Monaco, in evidente calo: dopo la batosta col Psg nella finale di Coppa di Francia, ha perso anche col Guingamp.



L'OM chiude i giochi già nel primo tempo: Thauvin sblocca di testa al 12' sfruttando un cross di Sarr dalla destra, poi è sempre Thauvin a raddoppiare su rigore. Tra il 35' e il 38' tocca a Mitroglou realizzare la doppietta personale, prima su assist di Amavi, poi con una mezza girata su torre di Ocampos. Nella ripresa Benzia accorcia le distanze con un gran gol saltando prima due avversari, l'ex milanista Ocampos fissa il risultato calciando sul primo palo e arrivando a quota 9 gol in campionato (più degli attuali attaccanti rossoneri lontani dalla doppia cifra).



Il Monaco rischia un clamoroso sorpasso dopo un intero campionato al secondo posto: l'espulsione di Jemerson, che para sulla linea con la mano, condiziona la prova dei biancorossi, sotto e in dieci dal 22' a Guingamp dopo il rigore trasformato da Briand. Un gran gol di Didot (tiro al volo dal limite dopo un corner battuto dal lato opposto) spiana ulteriormente la strada ai padroni di casa che trovano anche il tris con Thuram jr in apertura di ripresa. Touré riapre il match al 63', ma il Monaco non ha la forza per la rimonta. Nelle altre gare della notte è il Tolosa a ottenere il risultato più importante col 2-0 all'Angers che lo fa volare a +4 sul Troyes terzultimo. Pari tra Metz e Caen, l'Amiens regola 3-1 lo Strasburgo.