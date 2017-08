Ligue 1, Marsiglia-Digione 3-0, Garcia parte fortissimo

Rudi Garcia ha sofferto per 45 minuti, poi deve aver detto qualcosa ai suoi giocatori nello spogliatoio, perché dopo l'intervallo è entrato in campo un Marsiglia trasformato. Così l'OM debutta in Ligue 1 con un netto successo sul Digione: al Velodrome finisce 3-0, con doppietta di uno scatenato N'Jie e gol di Thauvin.



La gara si apre con un brutto infortunio per Lautoa, dopo uno scontro con Thauvin: la distorsione alla caviglia è da brividi, il difensore è costretto a lasciare il campo. Il Digione, però, non subisce lo shock e va vicino al gol prima con Said, che rientra sul destro e calcia fuori, poi con Amalfitano. L'OM reagisce con una grande conclusione di Sanson deviata in angolo dal portiere.



È nella ripresa, tuttavia, che si vede il vero Marsiglia: al 51' N'Jie interviene di testa, in tuffo, sul cross dalla destra di Germain e realizza l'1-0 probabilmente con la complicità di una deviazione. Tre minuti più tardi ancora Germain dà il la all'azione del raddoppio con Thauvin bravo a entrare in area e infilare il portiere. Al 72' N'Jie trova il tris con tiro da fuori deviato da un avversario: per il Marsiglia un ottimo inizio.