Ligue 1, Marsiglia-Digione 1-1: Garcia frena ancora

Campanello d'allarme in casa Marsiglia. Dopo il pareggio contro il Lilla prima della sosta, arriva un'altra frenata per Garcia, che non va oltre l'1-1 in casa con il Digione. A preoccupare l'ex tecnico della Roma soprattutto la qualità del gioco e le sbandate a livello difensivo. La buona vena di Payet non basta e così il quarto posto occupato dal Lione resta distante tre punti.



Gli ospiti passano in vantaggio al 46' grazie all'autorete di Sertic: il difensore centrale devia in maniera sfortunata nella propria porta su corner e beffa Pelè. A inizio ripresa, al 48', l'OM pareggia con una magica punizione di Payet che non lascia scampo a Reynet. La squadra di Garcia, che pure rischia molto in difesa, cerca invanoi il gol del sorpasso e considerando le occasioni, da una parte e dall'altra, il pari è il risultato più giusto.



Nell'altra partita della trentunesima giornata di Ligue 1, il Bastia perde di misura in casa contro il Lille e rimane inchiodato all'ultimo posto in classifica. De Preville (con gran dribbling che lascia sul posto Rose) decide il match al 48' su assist di Alonso, gara sospesa per circa dieci minuti dl 56' a causa di un guasto ai riflettori e per questo finita con tredici minuti di recupero. Passi sale momentaneamente al dodicesimo posto.