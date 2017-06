Ligue 1, manita Marsiglia: Garcia spera ancora nell'Europa

Il Marsiglia di Rudi Garcia torna alla vittoria e riaccende le speranze di qualificazione alla prossima Europa League. La squadra del tecnico ex Roma espugna il campo del Caen con un perentorio 5-1 e si avvicina al Bordeaux, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Digione e ora ha un solo punto di vantaggio.

Tutto facile per l'OM, che parte col piede pigiato sull'acceleratore e dopo cinque minuti è già avanti 2-0 grazie a Thauvin e Lopez. L'inizio di partita è incredibile, i padroni di casa hanno un moto di orgoglio e accorciano le distanze già al nono minuto con Santini, poi prima delle mezz'ora ancora Lopez chiude definitivamente i conti.

Nella ripresa si scatena Thauvin, che segna la sua tripletta personale e raggiunge quota 15 in campionato. Marsiglia ora distante solo un punto dal Bardeaux, mentre per il Caen, che viene raggiunto dal Digione al terz'ultimo, la lotta per la salvezza si complica non poco.