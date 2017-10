Ligue 1, Lione-Monaco 3-2: decide Fekir a tempo scaduto

Se l'anticipo è un indizio di quello che vedremo nel weekend, mettetevi comodi, accendete Premium e godetevi lo spettacolo della Ligue 1. Nella prima gara della nona giornata Lione e Monaco danno vita a una partita pazzesca, con occasioni da gol in grande quantità, pali, proteste, polemiche e grandi giocate.

Al triplice fischio è 3-2 per i padroni di casa grazie a una punizione di Fekir a tempo praticamente scaduto che conferma la mini-crisi dei campioni in carica (tre gare senza vittorie) e può lanciare il Psg in fuga in testa alla classifica, ma la partita del Parc Olympique Lyonnais è stata un vero e proprio spot per il calcio francese.

Senza Falcao (capocannoniere con 12 gol in 8 giornate) Jardim lancia dal primo minuto l'ex Lazio Keita con Lemar, Traorè e Lopes alle sue spalle, Genesio risponde con Mariano al centro dell'attacco e Fekir a ispirarlo. L'avvio del Lione, che non vince da 5 partite, è ottimo: al 5' palo di Tousart su calcio d'angolo, tre minuti dopo follia di Subasic e altro palo di Mariano, poi al 12' gran lavoro sulla fascia di Fekir e gol dello stesso Mariano. Con un quarto d'ora di ritardo entra in gara anche il Monaco e al primo assalto è già pareggio grazie a Lopes, che scappa in contropiede lanciato da un delizioso assist di Keita e batte il portiere suo omonimo in uscita.

Passano solo 6 minuti e il Lione torna avanti grazie a una bellissima azione corale chiusa dall'assist di Mendy per Fekir, che batte Subasic e segna il suo sesto gol stagionale (lui e Mariano hanno messo a segno 14 delle 20 reti totali dell'OL). Alla mezz'ora ptoteste vibranti dei padroni di casa per un tocco di mano in area di Glik, ma la VAR in Francia non c'è e non può intervenire e allora 4 minuti dopo il Monaco trova il pareggio con una clamorosa sassata dal limite di Traoré, che segna il 2-2 su cui si chiude un primo tempo davvero spettacolare.

Nella ripresa stessi 22 in campo e stesso predominio territoriale del Lione, che fa possesso e tiene il pallino del gioco. Il Monaco però non rinuncia ad attaccare e colpisce in ripartenza appena ne ha la possibilità, le occasioni da gol fioccano a ripetizione. Una delle più ghiotte capita sui piedi di Keita, che a porta vuota colpisce un difensore, Traoré lo imita mettendo incredibilmente fuori a porta spalancata e Lopes battuto, poi ci vogliono prima un super Subasic (miracoloso col piede) e poi il palo per evitare la doppietta di Mariano.

Nel finale le squadre sono stanchissime, ma nessuna delle due rinuncia a cercare il gol da tre punti: Keita, appena sufficiente la sua partita, ispira Tielemans che si fa ipnotizzare da Lopes, poi ci prova ancora Mariano, che a 5' dal termine protesta a lungo per un gol annullato per presunto fuorigioco (le immagini non chiariscono). Quando la gara sembra finita il Lione si porta avanti per l'ultimo assalto e conquista una punizione che Fekir (ancora lui) scaraventa in rete con la complicità di Subasic facendo letteralmente esplodere il Parc Olympique Lyonnais e regalando al Psg la possibilità di andare a +6 sui monegaschi.