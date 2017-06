Ligue 1, Lione-Monaco 1-2: ripreso il Psg

Il Monaco marcia a ritmi serrati in Ligue 1 nel segno di Falcao e Mbappé e tiene vivo il sogno Triplete. Dopo la vittoria del Paris Saint Germain, a Jardim serviva per forza una vittoria per riagganciare i parigini ed eventualmente superarli nel recupero con il Saint Etienne per tornare a +3. A Lione sfida non facile che viene sostanzialmente risolta nel primo tempo, le firme sono le solite, quelle che preoccupano la difesa della Juventus in vista delle semifinali di Champions League: Radamel Falcao e Kylian Mbappé.



Il colombiano apre al 36' sfruttando la sponda aerea di Glik segnando il 19° gol in campionato e il 28° stagionale. Numeri da paura che il compagno di reparto prova ad imitare al 44': grande accelerazione su Diakhaby e destro che buca Lopez, sono diciassette reti nelle ultime diciassette partite. Il Lione prova a riaprirla in apertura di ripresa ma il lampo nel buio di Tousart serve solo a rendere più equilibrato il finale di match ma senza ulteriori scossoni nel risultato: al Parc Olympique Lyonnais finisce 1-2.

Il Nizza perde ulteriore contatto dalla vetta: l'1-1 a Tolosa nella trentaquattresima giornata di Ligue 1 fa salire gli uomini di Favre a 74 punti ma il Paris Saint Germain rimane lontano sei punti (in attesa del Monaco, che potrebbe salire a quota 83). Il grande campionato rossonero sembra quindi perdere smalto sul più bello anche se non va dimenticato il grande traguardo raggiunto con la matematica qualificazione alla Champions League con sei turni di anticipo. Buon primo tempo degli ospiti che però vengono gelati nella ripresa da Jean, bravo a recuperare un errato rinvio della difesa rossonera, la risposta però arriva subito con Eysseric con un bel destro da centro area ma la completa rimonta non arriva. Balotelli entra solo all'88' (e riesce pure a prendere un'ammonizione) senza incidere.



Finisce 1-1 anche l'altra partita (sospesa per 20 minuti causa ingresso degli ultras nello stadio a porte chiuse) e con le stesse modalità: Saint Etienne in vantaggio al 40' con Beric, pareggio quasi immediato del Rennes con Mexer al tramonto del primo tempo.