Ligue 1: Lione ko, colpo esterno del Lilla

Dopo il pokerissimo del Marsiglia nell'anticipo, grande sorpresa nel ventiduesimo turno di Ligue 1. Il Lione con Depay titolare aveva nel mirino il terzo posto del Psg ma, invece di risalire a -5, rimane a otto punti di distanza con una partita in più vista la sconfitta interna contro il Lille. Gli ospiti passano a pochi minuti dalla fine del primo tempo con il tiro senza troppe pretese di Benzia che però viene deviato dall'ex Roma Yanga-Mbiwa e diventa imprendibile per Lopes.



Nella ripresa l'attaccante alegerino 22enne raddoppia su rigore e, sempre su penalty, Lacazette all'86' riapre le speranze di Genesio che però si infrangono sul palo sfiorato dallo stesso Lacazette un minuto dopo. Nel finale, con Enyeama infortunato ma che stringe i denti a causa dei cambi già terminati, il Lille resiste e porta a casa tre preziosi punti.



Nelle altre partite, vittorie esterne anche per Bordeaux e Digione. I Girondins salgono al quinto posto grazie all'2-0 al Nancy (autogol di Cuffaut al 68', bis di Malcom al 90'), il Digione passa a Lorient 3-2 con la rete in extremis di Lees Melou. Il Rennes acciuffa il pari nel finale, dopo il gol di Iloki ci pensa Gnagnon a fermare il Nantes. Pareggio anche per il Bastia, 1-1 con il Caen. L'Angers soffre ma ottiene un successo fondamentale per la zona salvezza contro il Metz, una battaglia con due espulsioni (a carico degli ospiti, Cohade e Diagne) e decisa dalle reti di Tait e Pepe che rendono inutile il momentaneo pari ospite con l'autogol di Traore.