Ligue 1: Lione incontenibile, pari Nantes

Nella trentaquattresima giornata di Ligue 1, il Lione trova la sesta vittoria di fila con una grande ripresa sul campo del Digione. L'OL, che si riavvicina al Monaco, dimostra di essere in un momento prolifico, il 5-2 al Gaston-Gérard aggiorna le statistiche della squadra di Genesio: sono 32 gol nelle ultime sei partite. La gioistra parte dopo soli quattro minuti quando Rafael, dopo un controllo involontario con la mano, mette in porta Depay, obiettivo estivo del Milan, ma Sliti al 24' trova il pari con una gran ripartenza da centrocampo. Nel secondo tempo si scatena la tempesta del Lione: tra il 50' e il 77' a segno Aouar (con deviazione decisiva di Rosier), Fekir e Traorè, nel finale arrotonda Cornet mentre serve a poco la doppietta personale di Sliti.



Fallisce il sorpasso al quinto posto il Nantes di Claudio Ranieri, il Rennes recupera lo svantaggio e si porta a casa un pari prezioso nel derby di Bretagna. Canarini in vantaggio con Thomasson a fine primo tempo ma ad inizio ripresa un'ingenuità di Sala gli costa il secondo cartellino giallo e costringe i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica. Alla lunga il Rennes prende campo e non bastano i numerosi miracoli di Tatarusanu su Khazri e Lea Siliki, a dieci minuti dalla fine è proprio il difensore a fissare il risultato sull'1-1.