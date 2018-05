Ligue 1, Lione in Champions col Monaco, Nizza fuori dall'Europa

Qualcuno si era preoccupato nel vederlo restare a secco per due partite consecutive, Memphis Depay aveva semplicemente badato a conservarsi le munizioni per l'ultima battaglia. E alla fine la guerra l'hanno vinta lui e il suo Lione: tripletta al Nizza , 19 gol in campionato e Olympique in Champions insieme al Monaco (3-0 al Troyes) dopo aver vissuto un incubo per un'ora. Il Marsiglia è costretto a vivere un'altra delusione dopo la sconfitta in finale di Europa League e chiude quarto nonostante il successo sull'Amiens (2-1), per cui dovrà giocare ancora l'Europa League l'anno prossimo.



L'ultima giornata di Ligue 1 era cominciata proprio con un gol di Plea su assist di Balotelli che aveva gelato Lione: i padroni di casa hanno giocato un pessimo primo tempo, poi Depay ha fatto il fenomeno, segnando tre gol, il primo con un tap-in sotto porta, il secondo con una punizione rasoterra, il terzo con un cucchiaio da urlo: il Milan, che lo segue da tempo, farebbe bene a insistere. Plea ha accorciato le distanze quando era ormai troppo tardi: il Nizza di Balo, scavalcato da Bordeaux (sesto dopo il 4-0 al Metz e qualificato ai playoff di Europa League) e Saint Etienne, resta fuori dall'Europa.



In coda la festa esplode a Caen: basta lo 0-0 in casa contro il Psg per salvarsi restando un punto sopra il Tolosa, che andrà allo spareggio per non retrocedere dopo aver battuto 2-1 il Guingamp, mentre a finire in Ligue 2 è il Troyes, demolito dalla doppietta di Rony Lopes e dal primo gol di Imboula. Ranieri, infine, si congeda dal Nantes con un successo: il gol di Dubois vale l'1-0 allo Strasburgo.