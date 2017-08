Ligue 1, Lione-Bordeaux 3-3: magie, rossi e rimonta, che partita!

Sei gol, un'espulsione, tre magie incredibili, una rimonta da urlo. Lione-Bordeaux non si è fatta mancare niente, rimpianti compresi. Quelli dell'Olympique, naturalmente, perché andare sul 2-0 dopo 23 minuti, restare in dieci e riuscire a fare comunque il 3-1 resistendo con due gol di vantaggio fino all'88' ti fa venire più dell'acquolina in bocca. E invece alla fine è arrivato il 3-3.



Si diverte - come si dice in questi casi - soprattutto il pubblico neutrale: il gol che segna Fekir al 10' è da autentico fuoriclasse anche se chi lo segna, finora, è ancora un talento incompiuto. Vede il portiere fuori dall'area a calcia da centrocampo: un pallonetto strepitoso. Il Lione va il 2-0 con Tete, poi però Darder si fa espellere e la partita cambia, col Bordeaux che ha il merito di riaprirla prima dell'intervallo con un gol di Malcom, complice la deviazione di un avversario. Il Lione, però, non molla e al 74' fa 3-1 con una punizione pazzesca di Traoré: palla all'incrocio. Finita? Nient'affatto: all'88' Lerager accorcia le distanze, al 91' Malcom scarica il pallone all'incrocio con una botta di sinistro impressionante.