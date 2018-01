Ligue 1, Lione-Angers 1-1: Fekir risponde a Ekambi

Nella 20.a giornata di Ligue 1 il Lione non va oltre l'1-1 in casa contro l'Angers terzultimo in classifica gettando al vento l'opportunità di staccare il Monaco al secondo posto. L'undici di Genesio ora è appaiato a quota 42 con i campioni in carica e con il Marsiglia alle calcagna a una sola lunghezza di distanza.



Gli ospiti gelano il Groupama Stadium al 14': Ekambi trasforma in maniera fredda il rigore fischiato dall'arbitro Schneider per intervento scomposto di Morel su Fulgini. I padroni di casa provano a reagire ma soffrono le ripartenze dei bianconeri con lo scatenato Ekambi. Soltanto in avvio di ripresa arriva il pari: Fekir avvia e conclude l'azione superando Butelle di sinistro dopo un dribbling di Cornet. L'OL va alla caccia della vittoria aumentando il forcing: Thomas salva sulla linea sbarrando la strada a Depay (tocco sotto). Nel finale Aouar spreca di testa da buona posizione mentre il destro di Gouiri si spegne sull'esterno della rete. L'Angers, in 10 dall'85' per l'epulsione di Tait (doppio giallo), reggono fino al triplice fischio conclusivo.



Nelle zone basse della classifica il Saint Etienne batte 2-0 il Tolosa in un vero e proprio scontro salvezza. Al termine di una prima frazione molto sofferta i biancoverdi sbloccano il match al 45' con Beric su rigore concesso per fallo di Delor ai danni di Bamba. Nella ripresa il risultato resta in bilico (fioccano le occasioni da una parte e dall'altra) fino a quattro minuti dal termine quando l'ex attaccante dell'Empoli Diousse insacca approfittando di un'uscita da censura di Lafont. La squadra di Gasset ritrova il sorriso dopo oltre tre mesi (l'ultimo successo in campionato risaliva allo scorso 14 ottobre) staccando di 4 punti i rivali odierni e sorpassando in un solo colpo Troyes, Angers, Amiens e Lille.